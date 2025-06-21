رسائل من أردوغان إلى طهران وواشنطن.. تعرَّف عليها

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد بلاده لأداء دور الوسيط في الأزمة النووية بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أن استئناف المفاوضات هو الحل الوحيد لتجنب تصعيد قد يشعل المنطقة بحرب لا يمكن التنبؤ بعواقبها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده أردوغان، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له، في مدينة إسطنبول، على هامش الاجتماع الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وخلال اللقاء، شدد أردوغان على أن المنطقة لا تحتمل اندلاع حرب جديدة، داعيا إلى ضرورة “إيقاف إسرائيل فورا عن مواصلة سياساتها العدوانية”، وأكد أن “الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني لا يمكن حلها إلا عبر التفاوض”، وأن “فتح قنوات الحوار هو الطريق الوحيد نحو حلول مستدامة وآمنة”.

وفي رسالة واضحة نقلها إلى الجانب الإيراني، أبلغ أردوغان وزير الخارجية الإيراني أن أنقرة ترى ضرورة إجراء محادثات مباشرة بين واشنطن والمسؤولين الإيرانيين في أسرع وقت ممكن، لتمهيد الطريق أمام الحلول الدبلوماسية واحتواء التصعيد المتسارع في المنطقة.

وقال الرئيس التركي إن بلاده “وقفت بحزم في وجه الاعتداءات الإسرائيلية”، سواء تلك التي تستهدف غزة أو الأراضي في لبنان وسوريا، أو حتى الهجمات التي طالت الأراضي الإيرانية أخيرا، مؤكدا أن هذا الموقف “ينسجم مع المبادئ التركية الراسخة في احترام سيادة الدول ورفض العنف”.

وتناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية والدولية، خصوصا التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وأكد أردوغان أن أنقرة كثفت تحركاتها الدبلوماسية واتصالاتها مع أطراف إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة وإعادة تفعيل المسارات السياسية بدلا من الانزلاق نحو مواجهة شاملة.