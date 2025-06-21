تقرير: إسرائيل تفكر في تجاهل مهلة ترامب لإيران

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنهم قد يستهدفون منشأة “فوردو” النووية الإيرانية قبل انقضاء المهلة المحددة بأسبوعين، التي سبق أن أعلنها ترامب للتوصل إلى اتفاق بشأن تفكيك أجزاء رئيسية من برنامج إيران النووي.

وأوضح المصدران أن الإسرائيليين أبدوا قلقهم من الانتظار حتى نهاية المهلة، مؤكدين أن “تل أبيب قد تتحرك عسكريا بمفردها” إذا رأت أن الجهود الدبلوماسية لا تحقق نتائج ملموسة.

وجاءت هذه الرسائل الإسرائيلية خلال مكالمة هاتفية وُصفت بأنها مشحونة بالتوتر، جرت يوم الخميس بين مسؤولين إسرائيليين وأعضاء في إدارة ترامب، حسب ما أكده المصدران لـ”رويترز”.

وكشفت الوكالة أن هذه التطورات تأتي في ظل انقسام داخل فريق الرئيس الأمريكي بشأن ما إذا كان ينبغي لواشنطن أن تتدخل عسكريا في المواجهة المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، مشيرة إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين يُبدون تحفظا على المشاركة المباشرة في العمليات الجارية، بينما يضغط آخرون للتنسيق الكامل مع إسرائيل.

يُذكر أن منشأة “فوردو” النووية، الواقعة في جنوب العاصمة الإيرانية طهران، تُعَد من أكثر المواقع تحصينا، وقد ظلت لسنوات محورا رئيسيا في الجدل الدولي بشأن طموحات إيران النووية.