زلزال يضرب وسط إيران

هز زلزال بقوة 5.5 درجات، مساء الجمعة، منطقة وسط إيران، وشعر به سكان العاصمة طهران وعدد من المدن المجاورة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المركز الجيوفيزيائي الإيراني قال إن الزلزال وقع في محافظة سمنان، مساء الجمعة، على بُعد 40 كيلومترا شرق طهران.

وأعلن المدير العام للهلال الأحمر في محافظة سمنان أن فرق الاستجابة السريعة انتقلت فورا إلى المناطق المتأثرة، ولم ترد تقارير فورية عن خسائر بشرية أو مادية كبيرة حتى الآن.

وتزامن وقوع الزلزال مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي هجمات على عدد من المواقع في البلاد.

وتقع إيران على منطقة فوالق رئيسية، وتعرضت لزلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية، بينها الزلزال الذي ضرب مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر/ كانون الأول 2003، وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص.