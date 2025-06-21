سقوط مسيَّرات في مناطق عدة بالأردن.. والأمن يحذّر

أصدر الأمن العام الأردني، اليوم السبت، بيانا أكد فيه سقوط طائرات مسيَّرة و”أجسام مشبوهة” في عدد من مناطق المملكة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع تسجيل أضرار مادية محدودة في بعض المواقع.

وذكر البيان أن إحدى الحوادث وقعت في مدينة الرمثا، حيث تسبب أحد الأجسام المتساقطة في أضرار مادية لحقت بمنزل ومركبة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية والعسكرية باشرت التحقيق في ملابسات الحوادث، وتقوم بالتعامل مع الأجسام المشبوهة وفق الإجراءات الفنية المتبعة.

وحذرت مديرية الأمن العام المواطنين من عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه قد يُعثر عليه، مشددة على ضرورة الإبلاغ الفوري عبر الرقم الموحد (911) حفاظا على سلامة الجميع.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على إيران، أغلق الأردن مجاله الجوي مرات عدة، وأعلن اعتراض أجسام جوية دخلت أجواءه، مؤكدا رفضه أن يكون ساحة للصراع بين أطراف النزاع.