شاهد: سرايا القدس تُسقط طائرة إسرائيلية مفخخة شرقي غزة وتفكك أسرارها القتالية

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إسقاط طائرة مسيَّرة إسرائيلية من طراز “MATRICE 600” والسيطرة عليها، شرق حي التفاح بمدينة غزة، وذلك باستخدام وسائط تقنية.

وأوضحت سرايا القدس أن الطائرة التي تم إسقاطها تُعَد من الطرازات المتطورة، وتُستخدم في تنفيذ مهام استخبارية وقتالية معقدة، من بينها إلقاء قنابل يدوية أو قذائف هاون من عيار 60 ملم، إضافة إلى قدرتها على نقل معدات وعتاد عسكري.

وأضافت سرايا القدس أن من بين المهام التي تُوكل إلى هذا النوع من الطائرات، تنفيذ عمليات اغتيال عبر تحويلها إلى طائرة انتحارية مفخخة.

وتأتي هذه العمليات في سياق رد المقاومة الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.