وزير الخارجية الإيراني: هذا هو دور ترامب في الحرب

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إنه “من الواضح من تصريحات الرئيس الأمريكي قيادته للحرب التي تشنها إسرائيل علينا”.

وأشار عراقجي خلال تصريحات في إسطنبول، إلى أن “الولايات المتحدة متورطة في اعتداءات إسرائيل علينا منذ اليوم الأول رغم إنكار واشنطن لذلك”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال أمس الجمعة، إن أمام إيران مهلة أسبوعين “كحد أقصى” لتفادي التعرض لضربات أمريكية محتملة، وذلك غداة قوله إنه سيتخذ قرارا في شأن التحرك عسكريا خلال 14 يوما.

وسئل ترامب عن احتمال اتخاذه قرارا بضرب إيران قبل ذلك، فأجاب “أمنحهم فترة من الوقت، وأقول إن أسبوعين هما الحد الأقصى“.

وقال ترامب “في بعض الأحيان علينا اتخاذ قرارات صعبة من أجل السلام وسأمهل إيران أسبوعين كأقصى حد.. سنرد فورا إذا تعرضت مصالحنا للهجمات”.

وأكد عراقجي، الذي وصل اليوم إلى إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الـ51 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، أن إيران كانت جاهزة للتفاوض بشأن البرنامج النووي قبل مهاجمة إسرائيل لها.

وقال وزير الخارجية الإيراني “لا يمكننا الذهاب إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة وشعبنا تحت القصف”.

وأوضح عراقجي أن “الدبلوماسية يمكنها أن تنجح الآن كما نجحت في الماضي بشأن الملف النووي”.

