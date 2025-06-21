“لم نستخدم أكثر أنواع صواريخنا تطورا”.. تحذير إيراني بشأن مفاعل ديمونا النووي في إسرائيل

حذّر مسؤول إيراني رفيع المستوى من أن مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي قد يصبح هدفا مشروعا لطهران، إذا ما انتقلت الحرب الجارية إلى “أبعاد جديدة”، في إشارة إلى احتمال تصاعد المواجهة لتشمل أطرافا إقليمية ودولية إضافية.

وقال المسؤول في تصريحات خاصة للجزيرة إن “القوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري، تتابع عن كثب مجريات المعركة مع إسرائيل”، مؤكدا أن “لدى إيران اطلاعا دقيقا على مخزون تل أبيب من الصواريخ الاعتراضية”، وأن “الضربات الإيرانية تُصمَّم بطريقة تستنزف هذا المخزون بشكل منهجي”.

وشدد المسؤول الإيراني على أن القوات المسلحة الإيرانية لم تستخدم بعد أكثر أنواع صواريخها تطورا، قائلا “لدينا صواريخ متقدمة لم تُستخدم حتى الآن، وسنستخدمها بلا شك إذا اقتضت الحاجة”.

وفي تحذير مباشر لواشنطن، قال المسؤول الإيراني إن أي تدخل أمريكي مباشر في الحرب إلى جانب إسرائيل “سيعرّض مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لخطر شديد”، مضيفا أن استهداف القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة “أيسر من ضرب العمق الإسرائيلي”.

وأكد أن طهران تأخذ التهديد الأمريكي على محمل الجد، لكنها ترى أن “الانخراط الأمريكي يعني تلقائيا انتقال الحرب إلى مواجهة إقليمية شاملة”، بما يشمل استهداف مصالح استراتيجية على امتداد المنطقة.

وأضاف “إذا قررت واشنطن خوض الحرب إلى جانب تل أبيب، فعليها أن تتحمل تبعات توسع نطاق الصراع. لا أحد سيكون في مأمن حينها”.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الضربات التي نفذتها إيران ضد أهداف إسرائيلية كانت “شديدة التأثير”، موضحا أن الجيش الإسرائيلي يتكتم على حجم الخسائر الفعلية، تفاديا لإرباك الجبهة الداخلية ورفع معنويات الإيرانيين وحلفائهم.