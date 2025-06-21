مسؤول إيراني كبير يكشف كيف ستتعامل طهران مع مقترحات الأوروبيين في جنيف

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير، اليوم السبت، أن المناقشات والمقترحات التي قدمها الأوروبيون خلال جولة المفاوضات في جنيف تُعَد “غير واقعية”، مشيرا إلى أن طهران ستدرس هذه المقترحات بعناية في الداخل، وستقدم ردودها في الاجتماع المقبل.

وأكد المسؤول أن إيران لن تناقش أي تفاصيل تتعلق بقدراتها الدفاعية، بما في ذلك برنامج الصواريخ، موضحا أن هذا الجانب من السيادة الوطنية غير قابل للمساومة أو التفاوض.

تخصيب اليورانيوم

وقال المسؤول الإيراني إن محاولة منع إيران من التخصيب النووي “طريق مسدود من الناحية العملية”، في إشارة إلى عدم جدوى هذا الخيار واستحالة فرضه على طهران.

وأضاف أن إيران ترحب بكل السبل الدبلوماسية للحوار والتفاوض، ولكن “ليس في ظل ظروف الحرب أو التهديد العسكري”، مؤكدا أن السلام هو الأساس لأي تقدم في المفاوضات.

ومنذ 13 يونيو/حزيران، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على إيران، استهدفت منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردَّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة اتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.