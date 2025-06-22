البخيتي بعد الهجوم الأمريكي على إيران: ردنا قادم وهذا هو هدفنا الأول (فيديو)

قال محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله باليمن، اليوم الأحد، إن “موقفنا واضح وهو أننا سوف نقف إلى جانب أي دولة عربية أو إسلامية تتعرض لعدوان أمريكي أو إسرائيلي”.

وأضاف البخيتي، في مقابلة على الجزيرة مباشر، في أعقاب الهجوم الأمريكي على منشآت نووية إيرانية صباح اليوم الأحد، أن “الرد على أمريكا مسألة وقت فقط”، مشددا على أن “الشعوب العربية والإسلامية يجب أن تتحرك لأن الولايات المتحدة تريد تغيير كل الشرق الأوسط”.

وأوضح أن “هذه المعركة هي المعركة الفاصلة، ولن تنتهي إلا بتحرير فلسطين والمسجد الأقصى الشريف”.

“لا ننتظر أن تطلب منا إيران التحرك”

ومضى البخيتي قائلا “إيران لم تطلب منا التدخل لجانبها، ولن ننتظر منها طلبا للتحرك”، موضحا “سنخوض المعركة جنبا إلى جنب مع إخواننا في إيران ضد أمريكا والكيان والصهيوني”.

وأكد البخيتي أن “ردنا العسكري قادم، وسيتم استهداف القوات الأمريكية في البحر الأحمر كمرحلة أولى”، مضيفا “سنذهب إلى التصعيد، وسنوسع من رقعة الصراع حتى يتوقف هذا العدوان”.

“اتفاقنا كان قبل الحرب مع إيران”

وعن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إدارة الرئيس الأمركي دونالد ترامب بوقف استهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر، قال البخيتي “اتفاقنا مع الولايات المتحدة كان قبل أن تخوض حربها ضد إيران“.

وأوضح البخيتي “عندما توقف أمريكا عدوانها على إيران سنوقف عملياتنا ضدها”، مشيرا إلى أن “الهدف من العدوان الأمريكي على إيران واليمن وغيرهما من الدول العربية والإسلامية واضح وهو إخضاع المنطقة للهيمنة الأمريكية، والكيان الصهيوني ما هو إلا امتداد عسكري للغرب بقيادة أمريكا“.

وأشار إلى أن هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المعلن “هو تغيير وجه الشرق الأوسط”، موضحا أن هذا “يتم باستباحة الدول العربية والإسلامية، حتى التي ليست في حالة حرب مع الكيان الصهيوني، كما يحدث مع سوريا ولبنان، بهدف إقامة إسرائيل الكبرى”.

وأعلن ترامب، فجر الأحد، أن الولايات المتحدة نفذت هجوما “ناجحا للغاية” على 3 منشآت نووية في إيران، شملت مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

وعبر منصته (تروث سوشيال) أكد ترامب أن “جميع الطائرات الأمريكية التي شاركت في الهجوم أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني”، مشيرا إلى أن حمولة كاملة من القنابل أُسقطت على الموقع الرئيسي في فوردو، وأنه انتهى، وفق وصفه.

وأفادت رويترز، نقلا عن شبكة فوكس نيوز الأمريكية، بأن الولايات المتحدة استخدمت “30 صاروخا من طراز توماهوك في الهجوم على مواقع نووية أخرى في إيران”.