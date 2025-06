سيناتور أمريكي يفجّر مفاجأة: اطلعت على “معلومات استخبارية” وهذه حقيقة النووي الإيراني

قال السيناتور الأمريكي كريس ميرفي، الأحد، إنه اطلع على “معلومات استخبارية” بشأن النووي الإيراني، الأسبوع الماضي.

وأوضح في منشور على منصة إكس أنه وفقا للمعلومات التي حصل عليها، فإن “إيران لم تشكل أي تهديد وشيك بشن هجوم على الولايات المتحدة”.

وأضاف ميرفي “إيران لم تكن قريبة من تصنيع سلاح نووي، والمفاوضات التي أفسدتها إسرائيل بضرباتها كانت تحمل إمكانية النجاح”.

I was briefed on the intelligence last week.

Iran posed no imminent threat of attack to the United States. Iran was not close to building a deliverable nuclear weapon. The negotiations Israel scuttled with their strikes held the potential for success.

— Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) June 22, 2025