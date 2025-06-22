سيناتور أمريكي يفجّر مفاجأة: اطلعت على “معلومات استخبارية” وهذه حقيقة النووي الإيراني

قال السيناتور الأمريكي كريس ميرفي، الأحد، إنه اطلع على “معلومات استخبارية” بشأن النووي الإيراني، الأسبوع الماضي.

وأوضح في منشور على منصة إكس أنه وفقا للمعلومات التي حصل عليها، فإن “إيران لم تشكل أي تهديد وشيك بشن هجوم على الولايات المتحدة”.

وأضاف ميرفي “إيران لم تكن قريبة من تصنيع سلاح نووي، والمفاوضات التي أفسدتها إسرائيل بضرباتها كانت تحمل إمكانية النجاح”.

I was briefed on the intelligence last week. Iran posed no imminent threat of attack to the United States. Iran was not close to building a deliverable nuclear weapon. The negotiations Israel scuttled with their strikes held the potential for success. — Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) June 22, 2025

وفجر الأحد، أعلن الرئيس دونالد ترامب تنفيذ هجوم وصفه بأنه “ناجح للغاية”، استهدف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وأوضح ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” أن الطائرات الأمريكية “أسقطت حمولة كاملة من القنابل” على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان، قبل أن تغادر المجال الجوي الإيراني “بسلام”.

ومنذ الثالث عشر من يونيو/حزيران الجاري، تواصل إسرائيل شن هجمات على إيران، استهدفت منشآت نووية وقواعد صاروخية إضافة إلى قادة عسكريين وعلماء نوويين. وترد طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة نحو العمق الإسرائيلي، في تصعيد هو الأكبر من نوعه بين الطرفين.