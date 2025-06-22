شاهد: الرئيس الإيراني يشارك في مظاهرة منددة بهجمات أمريكا وإسرائيل

شارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، في تجمع شعبي وطلابي حاشد في ميدان انقلاب وسط العاصمة طهران.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية أن بزشكيان، شارك في التجمع تنديداً بـ”الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بحق الشعب الإيراني”.

وأكد الرئيس الإيراني في وقت سابق الأحد أن الهجوم على المنشآت النووية، أظهر أن أمريكا هي “المحرّك الرئيسي للأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل” ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأدان بزشكيان، خلال اجتماع الحكومة، الهجوم الذي شنّته أمريكا فجر اليوم على بعض المنشآت النووية الإيرانية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر اليوم الأحد أن الولايات المتحدة نفذت هجمات على 3 مواقع نووية في إيران، تشمل فوردو ونطنز وأصفهان.