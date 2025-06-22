صور أقمار صناعية تكشف أضرار الضربة الأمريكية على منشأة فوردو النووية (فيديو)

أظهرت صور أقمار صناعية عالية الدقة التقطتها شركة “ماكسار” الأمريكية آثار الضربة الجوية الأمريكية الأخيرة على منشأة فوردو النووية الإيرانية، حيث ظهرت صباح اليوم الأحد (22 يونيو/حزيران) عدة حفر كبيرة على قمة سلسلة تلال تعلو المجمع تحت الأرض.

وأبرزت الصور طبقة من الرماد المزرق الناتج عن الغارات، والتي غطت مساحة واسعة من المنطقة المستهدفة.

وبينت المقارنة بين الصور قبل وبعد الضربة أن القصف أدى إلى سد العديد من مداخل الأنفاق المؤدية إلى المنشأة تحت الأرض بالتراب والصخور.

وفجر الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ هجوم “ناجح للغاية” استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” إن الطائرات الأمريكية “أسقطت حمولة كاملة من القنابل” على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني “بسلام”.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل هجوما على إيران، استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وردَّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة اتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.