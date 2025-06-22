عشرات القتلى والجرحى في هجوم “انتحاري” استهدف كنيسة مار إلياس بدمشق (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن انتحاريًا ينتمي لتنظيم الدولة نفّذ، اليوم الأحد، هجومًا على كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة شرق العاصمة دمشق، حيث أطلق النار على مدنيين داخل الكنيسة قبل أن يفجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الهجوم نُفّذ من قبل شخصين، أحدهما اقتحم الكنيسة وأطلق النار ثم فجّر نفسه، بينما تمركز الآخر عند مدخل الكنيسة وواصل إطلاق النار.

ونقل المراسل عن مصدر من الدفاع المدني أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 15 أشخاص شخصًا وإصابة أكثر من 30 آخرين، موضحًا أن عددًا كبيرًا من الضحايا نُقلوا إلى مستشفيات العاصمة.

وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن “الهجوم وقع داخل كنيسة مار إلياس وأسفر عن سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى”، مشيرًا إلى أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في محيط الكنيسة لتأمين المنطقة، فيما عملت سيارات الإسعاف على نقل المصابين.

ويقع حي الدويلعة في الطرف الشرقي من العاصمة دمشق، ويضم العديد من دور العبادة والمراكز المجتمعية. وتُعد كنيسة مار إلياس من أبرز الكنائس النشطة في المنطقة، وقد كانت في وقت الحادث تشهد قداسًا حضره عدد كبير من الأشخاص.