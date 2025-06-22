عشرات القتلى والجرحى بهجوم “انتحاري” استهدف كنيسة مار إلياس بدمشق (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن انتحاريًّا ينتمي لتنظيم الدولة نفّذ، اليوم الأحد، هجومًا على كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة شرق العاصمة دمشق، حيث أطلق النار على مدنيين داخل الكنيسة ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الهجوم نفّذه شخصان، أحدهما اقتحم الكنيسة وأطلق النار ثم فجّر نفسه، والآخر وقف في مدخل الكنيسة وواصل إطلاق النار.

ونقل المراسل عن مصدر من الدفاع المدني أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 15 شخصًا وإصابة أكثر من 30 آخرين، موضحًا أن عددًا كبيرًا من الضحايا نُقلوا إلى مستشفيات العاصمة.

وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن “الهجوم وقع داخل كنيسة مار إلياس وأسفر عن سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى”، مشيرًا إلى أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في محيط الكنيسة لتأمين المنطقة، في حين عملت سيارات الإسعاف على نقل المصابين.

ويقع حي الدويلعة في الطرف الشرقي من العاصمة دمشق، ويضم العديد من دور العبادة والمراكز المجتمعية. وتُعد كنيسة مار إلياس من أبرز الكنائس النشطة في المنطقة، وكانت في وقت الحادث تشهد قداسًا حضره عدد كبير من الأشخاص.