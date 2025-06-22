غموض بشأن أضرار منشأة فوردو النووية ومدير وكالة الطاقة الذرية يحذر

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن الغارات الجوية الأمريكية أصابت منشأة فوردو النووية الإيرانية، الواقعة في عمق جبل وسط البلاد، محذرًا من احتمال وقوع أضرار جسيمة في البنية التحتية تحت الأرض، دون أن يتمكن مفتشو الوكالة حتى الآن من تقييم حجم تلك الأضرار.

وفي تصريحات لشبكة سي إن إن اليوم الأحد، قال جروسي “لا يمكننا في الوقت الراهن تقييم الأضرار التي لحقت بالأقسام تحت الأرض في منشأة فوردو، ولا يمكن استبعاد احتمال وقوع أضرار كبيرة”، مؤكدًا أن الوضع لا يزال غامضًا في ظل غياب الرقابة الدولية منذ تصاعد الهجمات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية.

وأشار إلى أن مفتشي الوكالة لم يتمكنوا من دخول المنشآت النووية الإيرانية منذ الغارات الإسرائيلية الأولى في 13 يونيو/حزيران الجاري، داعيًا إلى عودة الفرق الفنية إلى تلك المواقع في أقرب وقت ممكن، لاستعادة مسار التحقق والتفتيش.

وأضاف جروسي: “نريد العودة إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت، وينبغي السماح للمفتشين بالعودة فورًا إلى المواقع النووية الإيرانية”، مشددًا على أن الشفافية والتعاون الكامل من قبل إيران باتا أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى في ظل الوضع المتفجر.

تصريحات جروسي تأتي في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر الأحد أن الطائرات الأمريكية قصفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية رئيسية هي فوردو، ونطنز، وأصفهان، مؤكدًا أن الغارات “قضت كليًا” على تلك المنشآت.

وقال ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشيال”، إن “حمولة كاملة من القنابل أسقطت على فوردو، والمنشأة انتهت” على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن جميع الطائرات الأمريكية المشاركة باتت خارج المجال الجوي الإيراني.