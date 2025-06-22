مشاهد الهلع والدمار في وسط إسرائيل وشمالها عقب ضربات إيرانية مكثفة (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة مشاهد الدمار الواسع في مناطق عدة بوسط إسرائيل وشمالها، بعد تعرُّضها لضربات إيرانية مكثفة، في أعقاب الهجوم الأمريكي على 3 منشآت نووية إيرانية، اليوم الأحد.

كما رصدت اللقطات محاولات فرق الإطفاء الإسرائيلية السيطرة على الحرائق التي اندلعت في أماكن عدة نتيجة الضربات الإيرانية.

وأظهرت لقطات سقوط صاروخ إيراني على مدينة حيفا بشمال إسرائيل، التي تعرضت في الأيام الماضية لوابل من الصواريخ الإيرانية، مما أدى إلى عشرات الإصابات من بينها حالات خطرة، وفق الإسعاف الإسرائيلي.

كما تعرضت مناطق بوسط إسرائيل لقصف بالصواريخ الإيرانية، أدى إلى تدمير عدد من المباني واندلاع حرائق، وسط دوي صفارات الإنذار وحالة من الذعر والهلع بين السكان.

استخدام صاروخ “خيبر”

واستخدمت إيران، اليوم الأحد، لأول مرة صاروخ “خيبر” أو “خورمشهر-4” في قصف إسرائيل، ردا على الضربات الأمريكية على منشآتها النووية، مما سبَّب دمارا واسعا في المناطق التي سقط بها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق نحو 40 صاروخا، واستخدم صاروخ “خيبر” لأول مرة خلال موجة الصواريخ الـ20 من عملية “الوعد الصادق 3″ التي استهدفت مواقع في إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون ومركز للأبحاث البيولوجية ومراكز القيادة والسيطرة.

وأسفرت الهجمات التي استُخدم فيها صاروخ خيبر عن دمار واسع في نحو 10 مواقع في تل أبيب وحيفا ومدن أخرى، وأسفرت عن إصابة 27 شخصا على الأقل بينهم حالات خطرة.