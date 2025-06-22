ناسا ترصد انبعاثا حراريا قرب منشأة فوردو النووية قبيل إعلان ترامب استهدافها (صور)

كشف نظام المراقبة التابع لوكالة ناسا الأمريكية للفضاء، عن ارتفاع قوي في الحرارة بالقرب من منشأة فوردو النووية الإيرانية، وذلك قبل وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجيه ضربات للمواقع النووية الإيرانية، فجر اليوم الأحد، حسبما ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز).

وسجل نظام المراقبة في ناسا إحدى الإشارات الحرارية قبل حوالي 30 دقيقة من إعلان ترامب الضربات على إيران. وعادة ما يتم الكشف عن مثل هذه الإشارات في مناطق التفجيرات أو الحرائق الكبيرة.

لا انبعاثات في أصفهان أو نطنز

ولم تُظهر صور ناسا أي آثار لانبعاثات حرارية في منشأتي نطنز وأصفهان، اللتين تعرضتا بدورهما للضربات الأمريكية.

وأعلن ترمب، فجر الأحد، أن الولايات المتحدة نفذت هجوما “ناجحا للغاية” على 3 منشآت نووية في إيران، شملت مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

وعبر منصته “تروث سوشيال” أكد ترامب أن “جميع الطائرات الأمريكية التي شاركت في الهجوم أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني”، مشيرًا إلى أن حمولة كاملة من القنابل أُسقطت على الموقع الرئيسي في فوردو، وأنه أنتهى، وفق وصفه.