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إيران تضبط جاسوسا أوروبيا أثناء تنفيذه “مهمة حساسة”.. ماذا كان يفعل؟

الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال جاسوس أوروبي يعمل لصالح إسرائيل (فريبك)
الأجهزة الأمنية الإيرانية تمكنت من اعتقال جاسوس أوروبي يعمل لصالح إسرائيل (صورة تعبيرية- فريبك)
23/6/2025-|آخر تحديث: 07:26 PM (توقيت مكة)

أفادت وكالة “فارس” الإيرانية بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال جاسوس من جنسية أوروبية لم تحددها، يعمل لصالح إسرائيل، أثناء تنفيذه مهمة حساسة تتعلق بجمع معلومات وتعطيل أنظمة الصواريخ والهجوم داخل إيران.

وأضافت الوكالة، اليوم الاثنين، أن السلطات عثرت منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على أكثر من 10 آلاف طائرة مسيَّرة صغيرة، كانت بحوزة عملاء لدولة الاحتلال، وجرى ضبطها في العاصمة طهران.

وأشارت إلى أن هذه الطائرات كانت تُستخدم لأغراض التجسس والتخريب، ضمن عمليات معقدة تستهدف البنية التحتية الدفاعية الإيرانية.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة، مما خلَّف قتلى وجرحى لدى الجانبين.​​​​​​​

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

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