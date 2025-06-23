إيران تواصل حرب الاستخبارات.. اعتقال جاسوس وضبط آلاف المسيَّرات (فيديو)

أفادت وكالة “فارس” الإيرانية بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال جاسوس من جنسية أوروبية لم تحددها، يعمل لصالح إسرائيل، أثناء تنفيذه مهمة حساسة تتعلق بجمع معلومات وتعطيل أنظمة الصواريخ والهجوم داخل إيران.

وأضافت الوكالة، اليوم الاثنين، أن السلطات عثرت منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على أكثر من 10 آلاف طائرة مسيَّرة صغيرة، كانت بحوزة عملاء لدولة الاحتلال، وجرى ضبطها في العاصمة طهران.

وأشارت إلى أن هذه الطائرات كانت تُستخدم لأغراض التجسس والتخريب، ضمن عمليات معقدة تستهدف البنية التحتية الدفاعية الإيرانية.

كما أعلن التلفزيون الإيراني أن المخابرات ضبطت المئات من المسيرات المجهزة للتصوير والمراقبة وتحديد المواقع العسكرية في محافظة هرمزجان.

ضبط أكثر من 10 آلاف طائرة مسيرة صغيرة في طهران وتفكيك شبكات تجسس

أفاد مصدر مطلع بضبط أكثر من 10 آلاف طائرة مسيرة صغيرة (كوادكوبتر) في طهران، كانت تُستخدم بشكل رئيسي للتجسس والتخريب من قِبل عملاء تابعين للكيان الصهيوني. pic.twitter.com/ZdIUFVFjBN — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) June 23, 2025

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة، مما خلَّف قتلى وجرحى لدى الجانبين.​​​​​​​