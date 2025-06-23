البيت الأبيض يحذر: سيكون من الغباء أن تقدم إيران على هذه الخطوة

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التطورات في مضيق هرمز، مؤكداً أن إقدام النظام الإيراني على إغلاق المضيق سيكون “خطوة غبية”.

وأشار البيان، اليوم الاثنين، إلى أن هذا المضيق الحيوي يمثل شرياناً أساسياً لحركة التجارة العالمية، وأن واشنطن لن تتهاون في حماية مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة.

وفي سياق متصل، أشاد البيت الأبيض بما وصفه بـ”الإجراء الجريء” الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى أن “العالم أصبح أكثر أماناً بعد أن منع نظاماً مارقاً من امتلاك قنبلة نووية”، على حد وصفه.

وذكر البيان أن ترامب استند إلى معلومات استخبارية أمريكية تؤكد أن إيران كانت على بُعد أسابيع فقط من الحصول على سلاح نووي، وأنه أزال “تهديداً وشيكاً” لم يجرؤ أي رئيس أمريكي سابق على مواجهته عسكرياً.

ورغم ذلك، أكد البيان أن ترامب لا يزال منفتحاً على مسار الدبلوماسية، مشدداً على اهتمامه بإجراء مفاوضات مع طهران.