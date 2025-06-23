الحرس الثوري الإيراني يعلن بدء مرحلة جديدة من العمليات العسكرية ضد إسرائيل (شاهد)

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، أن إيران دخلت مرحلة جديدة من العمليات العسكرية ضد إسرائيل، تعتمد على استخدام تكتيكات متطورة تستغل نقاط الضعف في أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي، مشددًا على أن الهجمات المقبلة ستكون “أشد قوة وحزمًا”.

وأوضح، في بيان متلفز، اليوم الاثنين، أن الهجوم الأخير شهد لأول مرة استخدام صاروخ “خيبر” الباليستي المتعدد الرؤوس، واستهدف مواقع استراتيجية تمتد من شمال الأراضي المحتلة إلى وسطها وجنوبها.

صواريخ تعمل بالوقود الصلب

كما أشار إلى أن الحرس الثوري نفّذ عملية مركبة جمعت بين صواريخ تعمل بالوقود الصلب وهجمات بالطائرات المسيّرة الذكية.

وأضاف أن الطائرات المسيّرة القتالية ستواصل عملياتها دون توقف، بهدف “إبقاء المحتلين في حالة استنزاف دائم وإجبارهم على الاحتماء داخل الملاجئ”، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا نوعيًّا في أساليب الردع.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، وترد طهران بضرب مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.