القسام تقتل 3 جنود إسرائيليين وسرايا القدس تنشر مشاهد لاستهداف مقر قيادة لجيش الاحتلال (فيديو)

أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها تمكنوا من قتل ثلاثة جنود إسرائيليين بأسلحة خفيفة ومن مسافة صفر خلال اشتباك شرقي مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، وذلك عقب عودتهم من خطوط المواجهة أمس الأحد.

وأشارت الكتائب في بيان نشرته على تلغرام، الاثنين، إلى أنها استهدفت أيضا موقع “السناطي” العسكري المستحدث شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع بعدد من قذائف الهاون من العيار المتوسط، مؤكدة استمرار عملياتها ضد القوات الإسرائيلية في محاور عدة من القطاع.

وفي سياق متصل، عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد مصورة لاستهداف مقاتليها مقرا للقيادة والسيطرة تابعا للجيش الإسرائيلي، وقوة خاصة تحصنت داخل أحد المنازل شمال شارع 5 شمالي مدينة خان يونس، وذلك باستخدام صواريخ الفاغوت والمالوتكا.

وأكدت السرايا تصعيد عملياتها ضد المواقع والتحصينات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وتأتي هذه العمليات في إطار تصعيد ميداني مستمر في قطاع غزة، إذ تخوض فصائل المقاومة مواجهات متواصلة ضد توغل القوات الإسرائيلية في مناطق جنوب القطاع ووسطه، مع اشتداد القصف.

ولم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي بشأن تلك العمليات، ويُتهم جيش الاحتلال بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للمقاومة الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد جنوده، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.