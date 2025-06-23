بـ”الفاغوت والمالوتكا”.. المقاومة تستهدف مقر قيادة إسرائيليا وجنودا في خان يونس (شاهد)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، مشاهد مصورة من استهداف مقاتليها لمركز قيادة وسيطرة إسرائيلي جنوبي قطاع غزة.

واستخدم مقاتلو سرايا القدس سلاح الفاغوت والمالوتكا، المضاد للآليات والتحصينات، لإطلاق قذائف اتجاه قوة إسرائيلية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل قرب شارع 5 بشمال مدينة خان يونس.

وتمكن مقاتلو سرايا القدس، بالتعاون مع ألوية الناصر صلاح الدين -الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية- من إطلاق قذائف اتجاه القوة الإسرائيلية المتحصنة، وإصابتها بشكل مباشر.

إصابة دقيقة للأهداف

وقام مقاتلو السرايا بضبط أجهزة توجيه القذائف لضمان إصابة أهدافها بشكل دقيق. ثم أظهرت المشاهد المصورة تفجيرا كبيرا في موقع القوة الإسرائيلية المستهدفة.

وتواصل سرايا القدس، وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية، التصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلف العدوان الإسرائيلي أكثر من 55 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 130 ألف مصاب، وأجبر أغلب سكان القطاع على النزوح من بيوتهم إلى مخيمات الإيواء.