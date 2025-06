حين يصبح الدم الفلسطيني “خبرا منسيا”.. كيف يدير نتنياهو لعبة صرف الأنظار؟

مع بدء العدوان الإسرائيلي على إيران ثم الهجوم الأمريكي على منشآتها النووية، تركز الاهتمام العالمي على طهران وتل أبيب وواشنطن.

وشكل ذلك خصما من الزخم الإعلامي الذي صاحب المأساة الجارية في غزة منذ 20 شهرا، وتوقف صدور البيانات الأوربية الرسمية المنددة بالممارسات الإسرائيلية في القطاع المحاصَر، وهي بيانات لم تتجاوز كونها كما وصفها ناشطون “جعجعة بلا طحين”.

وفي خلفية التنديدات الرسمية بالتوتر الإقليمي المتصاعد في الشرق الأوسط، استمر نزيف المدنيين بين أهالي القطاع بفعل الإبادة الإسرائيلية التي لم تتوقف لحظة، بل زادت حدّتها مع تحوّل الأبصار عنها، وتذيلها عناوين الأخبار الرئيسية.

ورغم سحب جيش الاحتلال قوات الفرقة 98 ولواء ناحال من قطاع غزة لإعادة نشرها في جبهات أخرى، فقد صعّد وتيرة القتل دون أدنى اعتبار لأي تنديد أو استنكار، وأسفرت مجازره عن أكثر من 600 شهيد منذ بدء الحرب على إيران في 13 يونيو/حزيران الجاري، وهو عدد يقارب حصيلة الضحايا الذين سقطوا في القصف الإسرائيلي على إيران.

واستغلّت حكومة الاحتلال الانشغال الدولي بالمواجهة مع إيران، واستثمرت حالة التكاتف الغربي معها، بعدما كانت على وشك فقدانها في حربها على غزة.

ويرى محللون أن تغييب غزة عن نشرات الأخبار كان أحد أهداف العدوان على إيران، إلى جانب إبراز صور المدن الإسرائيلية تحت القصف، في محاولة لتغيير الصورة الذهنية المتدهورة عالميًا عن إسرائيل، وتقديمها في هيئة الضحية.

وأقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، يوم الأحد، بأن خلفه بنيامين نتنياهو نجح في صرف الانتباه عن الحرب المتعثرة في غزة، واستمرار احتجاز حماس لنحو 50 أسيرًا إسرائيليًا، ومقتل جنود من الجيش، إلى جانب أعداد كبيرة من الفلسطينيين غير المتورطين، على حد تعبيره.

“America’s entry into the war was courageous and exceptional”—and the credit must go entirely to Binyamin Netanyahu, writes Ehud Olmert, the prime minister’s predecessor, in a guest essay https://t.co/9C1ritxoGN

كما قالت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن صراحةً إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتقد أن أحدًا لن يلاحظ ما يفعله في غزة بينما يقصف إيران، وأضافت في تدوينة على منصة إكس “العالم يراك يا بنيامين نتنياهو“.

Israel's Prime Minister may think no one will notice what he's doing in Gaza while he bombs Iran.

People face starvation. 55,000 killed. Aid workers and doctors turned away at the border. Shooting at innocent people desperate for food.

The world sees you, Benjamin Netanyahu.

— Elizabeth Warren (@SenWarren) June 20, 2025