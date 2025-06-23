سوريا.. اعتقال “العقل المدبر” للهجوم على كنيسة مار إلياس خلال عملية أمنية واسعة في دمشق

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا تنفيذ عملية أمنية نوعية، استهدفت أوكارا لتنظيم الدولة في دمشق وريفها، وذلك بالتعاون بين وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة.

وأوضح البابا، اليوم الاثنين، أن العملية شملت الوكر الذي استخدمته العصابة المنفذة للاعتداء على كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة يوم أمس، مشيرا إلى أن تفاصيل العملية ستُنشر عبر الحسابات الرسمية لوزارة الداخلية.

المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا: عملية نوعية نفذتها وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، استهدفت أوكار تنظيم داعش في دمشق وريف دمشق.#سانا pic.twitter.com/OqD24qisz6 — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) June 23, 2025

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية، كشف مصدر بجهاز الاستخبارات العامة أن الأجهزة الأمنية تمكنت، في أقل من 24 ساعة، من التعرف على مُنفذي “الاعتداء الإرهابي” على الكنيسة، وتم إلقاء القبض على العقل المدبر وعدد من أفراد الخلية.

وأكد المصدر أن “الخلية الإرهابية” تنتمي إلى تنظيم الدولة، وكانت تخطط لتنفيذ الهجوم منذ فترة، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن مصادرة أحزمة ناسفة، وعبوات مُعدَّة للتفجير، وأسلحة خفيفة كانت بحوزة أفراد الخلية.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن وزارة الصحة أن عدد ضحايا تفجير كنيسة مار إلياس وصل إلى 25 قتيلا و63 مصابا.