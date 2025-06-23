شاهد: لحظة سقوط صاروخ إيراني في أسدود واندلاع النيران

أظهرت لقطات مصورة لحظة سقوط صاروخ إيراني اليوم الاثنين في أسدود بإسرائيل، مما تسبب في انفجار كبير.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط صاروخ في منطقة مفتوحة بين مدينتي يفنه وأسدود، بينما سُجّل سقوط آخر في منطقة مفتوحة قرب رأس العين، حيث اندلع حريق في المكان.

وفي اليوم الـ11 من الحرب بين إسرائيل وإيران، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، بأن 4 رشقات صاروخية إيرانية أطلقت على مناطق واسعة في أنحاء البلاد وأدخلت الملايين إلى الملاجئ مدة 50 دقيقة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم إطلاق نحو 15 صاروخا إيرانيا باتجاه إسرائيل صباح الاثنين، سقط منها اثنان في صفد وأسدود.

وتعرضت إسرائيل لوابل من الصواريخ الإيرانية، منذ أن بدأت هجومها على إيران الجمعة 13 يونيو/حزيران، مما أسفر عن دمار واسع في مواقع مختلفة في تل أبيب وحيفا وبئر السبع.