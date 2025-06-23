قطر تكشف نتائج الهجمة الصاروخية على قاعدة العديد (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الاثنين، أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية.

وأكدت الوزارة أن الهجوم لم يسفر عن أي وفيات أو إصابات، مشددة على أن أجواء دولة قطر وأراضيها آمنة، وأن القوات على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي خطر محتمل.

معلومات استخبارية سابقة

بدوره، قال اللواء الركن شايق مسفر الهاجري، نائب رئيس الأركان القطري للعمليات المشتركة، إن معلومات استخبارية وردت إلى الجهات المختصة تشير إلى أن بعض القواعد في المنطقة، وبينها قاعدة العديد الجوية، كانت ضمن الأهداف المحتملة للهجمات الصاروخية.

وأوضح في مؤتمر صحفي أن الدفاعات الجوية القطرية تصدت لجميع الصواريخ، وتم إسقاطها في البحر قبل أن تصل إلى الأراضي القطرية، باستثناء صاروخ واحد سقط داخل قاعدة العديد دون أن يسفر عن إصابات.

وأكد المسؤول العسكري أنه تم نشر بطاريات الدفاع الجوي في مختلف أنحاء البلاد لضمان حماية أجواء دولة قطر من أي تهديدات مستقبلية، مشددا على جاهزية القوات للتعامل مع أي خطر يهدد الأمن الوطني.

الحياة طبيعية

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوضع في قطر عاد إلى طبيعته، مؤكدا أن الحياة تسير بشكل اعتيادي دون وجود أي تهديد يُذكر.

وشدد على ضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات أو تداول معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية، مؤكدا استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.

وأشار المتحدث باسم الداخلية القطرية جبر حمود النعيمي إلى أن بعض الشظايا سقطت على مناطق سكنية وتسببت في حرائق بسيطة، وتم التعامل معها والسيطرة عليها دون تسجيل أي إصابات، مجددا التأكيد أن الأوضاع الأمنية مستقرة، ولا يوجد ما يدعو إلى القلق.

وشنت إيران، مساء الاثنين، هجوما صاروخيا استهدف قاعدة العديد في قطر ضمن عملية أطلقت عليها اسم “بشائر الفتح”، وذلك ردا على الهجوم الأمريكي الذي طال منشآتها النووية.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني في بيان أن الضربة الموجهة نحو قاعدة العديد جاءت عقب ما وصفه بالعدوان الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أن العملية ألحقت “ضربة مدمرة” بالقاعدة.

كما أشار التلفزيون الإيراني إلى أن عملية “بشائر الفتح” استهدفت أيضا قواعد أمريكية داخل العراق.

وقال مجلس الأمن القومي الإيراني “عملياتنا خالية من أي تهديد أو خطر على الدولة الصديقة والشقيقة قطر وشعبها”.