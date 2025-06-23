قطعت الكهرباء عن 8 آلاف إسرائيلي.. ضربة إيرانية قرب منشأة استراتيجية في عسقلان (فيديو)

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين انقطاع الكهرباء عن 8 آلاف مستهلك جنوب إسرائيل، وأنه يتم العمل حاليا على إصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” اليوم الاثنين عن شركة الكهرباء الإسرائيلية تحذيرها من أعطال بشبكة الكهرباء بعدة مناطق جنوب إسرائيل، نتيجة تأثير أحد الصواريخ الإيرانية الباليستية على “منشأة استراتيجية للبنية التحتية”.

وأعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أن “عدة فرق في طريقها إلى مجموعة من المواقع على الأرض بهدف استعادة إمدادات الطاقة في أقرب وقت ممكن”، ثم أفادت في وقت لاحق بعودة التيار الكهربائي لجميع المستهلكين، وفقا لوكالة رويترز.

كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن شركة الكهرباء الإسرائيلية أن سقوط صاروخ قرب منشأة استراتيجية للشركة جنوبي البلاد، بالقرب من عسقلان، أدى إلى تشويش الخدمة في عدد من بلدات المنطقة.

قصف إيراني متواصل

وواصلت إيران إطلاق الصواريخ على أهداف مختلف في إسرائيل، إذ ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الاثنين أن رشقات صاروخية إيرانية أطلقت على مناطق واسعة في أنحاء البلاد اليوم الاثنين، وأدخلت الملايين إلى الملاجئ لمدة 50 دقيقة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بأن الدفعة الجديدة من الصواريخ الإيرانية تستهدف مواقع عسكرية واقتصادية في إسرائيل.

وأفادت كالة أنباء فارس بأن الحرس الثوري الإيراني يغير تكتيكاته ويستهدف مناطق واسعة في أنحاء إسرائيل.