كيف تعاملت ناقلات النفط في مضيق هرمز وسط المخاوف من إغلاقه؟

أظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلتي نفط عملاقتين على الأقل غيرتا اتجاههما قبل الوصول إلى مضيق هرمز بعد الضربات العسكرية الأمريكية على إيران.

وكانت الولايات المتحدة قامت أمس الأحد بقصف المواقع النووية الإيرانية، الأمر الذي اثار المخاوف من أن ترد إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من الاستهلاك العالمي من النفط والغاز.

وقالت مصادر في القطاع إن الاضطراب واضح بالفعل إذ تتجنب ناقلات النفط البقاء وقتا أطول من اللازم في المضيق.

وذكرت شركة “سنتوسا شيب بروكرز”، ومقرها سنغافورة، أن عدد ناقلات النفط الفارغة التي دخلت الخليج انخفض 32% خلال الأسبوع الماضي، بينما انخفضت أعداد ناقلات النفط المحملة المغادرة 27% عن مستويات أوائل مايو/أيار.

ناقلات تغير مسارها

وأظهرت بيانات في بورصات لندن أن ناقلة النفط الخام العملاقة “كوزويسدوم ليك” وصلت إلى المضيق أمس الأحد قبل أن تعود أدراجها متجهة جنوبا. وعادت اليوم الاثنين، مستأنفة رحلتها نحو ميناء زيركو في الإمارات.

كما أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن ناقلة النفط العملاقة “ساوث لويالتي” اتخذت مسارا مشابها وبقيت خارج المضيق اليوم الاثنين. وكان من المقرر أن تُحمّل الناقلة النفط الخام من ميناء البصرة العراقي، وفقا لبيانات مصدرين بقطاع الشحن.

كما أظهرت بيانات مارين ترافيك لتتبع السفن اليوم الاثنين أن ثلاث ناقلات نفط وكيماويات فارغة غيرت مسارها بعيدا عن مضيق هرمز.

ورست السفينتان “ماري سي” و”ريد روبي” اللتان كانتا تبحران باتجاه المضيق، قرب الفجيرة قبالة سواحل الإمارات.

وأفادت بيانات منصة مارين ترافيك أن السفينة “كوهزان مارو” كانت تبحر في خليج عمان بالقرب من المياه العمانية.

تقليل وقت البقاء في المضيق

وفي السياق ذاته قال كي لين المتحدث باسم شركة فورموزا التايوانية للبتروكيماويات اليوم الاثنين “سيحاول ملاك السفن تقليل الوقت الذي تقضيه السفن في مضيق هرمز بسبب الصراع. لن تدخل السفن المنطقة إلا حين يقترب موعد تحميلها”.

وذكرت شركتا “نيبون يوسن” و”ميتسوي أو.إس.كيه لاينز” اليابانيتان للشحن اليوم أنهما ستواصلان عبور المضيق لكنهما أصدرتا تعليمات لسفنهما بتقليل وقت البقاء في الخليج.

وقال عدد من تجار النفط والمحللين لرويترز إنه تم تحذيرهم من تأخيرات محتملة في الشحن لأن السفن تنتظر دورها خارج المنطقة.

وأفادت قناة برس تي.في الإيرانية بأن البرلمان الإيراني وافق أمس الأحد على إغلاق المضيق، لكن أي خطوة من هذا النوع تتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.

ارتفاع أسعار النفط

وانعكست كل هذه التطورات على أسعار النفط التي واصلت الارتفاع في البورصات العالمية اليوم الاثنين.

وبحلول الساعة 1000 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا بما يعادل 1.01 % إلى 77.79 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنتا أو 1.03 % إلى 74.60 دولار.

وإيران هي ثالث أكبر منتجي النفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ولامست عقود خامي برنت وغرب تكساس الوسيط في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتهما في خمسة أشهر عند 81.40 دولار و78.40 دولار للبرميل على الترتيب قبل أن يقتصر الارتفاع على نسبة 1%.