أمير قطر يتلقى اتصالا من الرئيس الإيراني بعد الهجوم على قاعدة العديد.. ماذا دار في المكالمة؟

أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن أسفه لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري عما تسبب به الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قِبل الحرس الثوري الإيراني، منوها إلى أن دولة قطر وشعبها لم يكونا المستهدفين من هذه العملية، وأن هذا الهجوم لا يمثل تهديدا لدولة قطر.

وأكد الرئيس الإيراني، في اتصال هاتفي أجراه اليوم مع أمير قطر، أن دولة قطر ستظل “دولة جوار مسلمة وشقيقة”، معربا عن تطلعه إلى أن تكون العلاقات بين البلدين دائما مبنية على أسس احترام سيادة الدول وحسن الجوار.

وفي بداية الاتصال، جدَّد أمير قطر إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قِبل الحرس الثوري الإيراني، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما عبَّر أمير قطر عن أن هذا الانتهاك يتنافى تماما مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، لا سيما وأن قطر كانت دائما من دعاة الحوار مع إيران، وبذلت جهودا دبلوماسية حثيثة في هذا السياق.

وشدَّد الأمير تميم على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار، سعيا إلى تجاوز هذه الأزمة والحفاظ على أمن المنطقة وسلامة شعوبها.

وتعرضت قطر، مساء أمس، لهجوم صاروخي من قِبل الحرس الثوري الإيراني، استهدف قاعدة العديد الجوية، وتمكنت الدفاعات الجوية القطرية من التصدي له بنجاح، دون الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار.