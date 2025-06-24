إسرائيل تتهم إيران بإطلاق صواريخ وكاتس يتوعد بقصف طهران (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن أنظمة الدفاع لديه اعترضت صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، ودعا السكان إلى دخول المناطق المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

وفي وقت لاحق اليوم الثلاثاء أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يمكن للإسرائيليين الخروج من الملاجئ.

ونقلت رويترز عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء أنه أمر برد عسكري قوي على ما قال إنه “انتهاك إيران لوقف إطلاق النار”.

وأضاف “في ظل انتهاك إيران الصارخ لوقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس الولايات المتحدة بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل. وتماشيا مع سياسة الحكومة الإسرائيلية بالرد بقوة على أي خرق، أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بمواصلة عمليات مكثفة بشدة تستهدف أصول النظام والبنية التحتية للإرهاب في طهران”.

كما نقلت رويترز عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير قوله إنه “في ضوء الانتهاك الخطير لوقف إطلاق النار الذي ارتكبته إيران سنهاجم بقوة”.

التلفزيون الإيراني ينفي

وعلى الجانب الآخر نقلت وسائل إعلام إيرانية عن التلفزيون الرسمي أن طهران نفت الأنباء عن شن هجوم صاروخي على إسرائيل بعد سريان وقف إطلاق النار.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء إن موسكو ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، لكن من الصعب معرفة ما إذا كان سيستمر.

تأتي هذه التطورات بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان نشره مكتبه اليوم الثلاثاء إن إسرائيل وافقت على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران “بعد أن حققت هدفها بإزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني”.

وأضاف نتنياهو في البيان “في ضوء تحقيق أهداف العملية، وبالتنسيق الكامل مع الرئيس ترامب، وافقت إسرائيل على اقتراح الرئيس بوقف متبادل لإطلاق النار”.

وفي السياق ذاته قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن “طهران سوف تهتز”، وذلك في إشارة للرد الإسرائيلي على إطلاق صواريخ إيرانية الثلاثاء على أهداف في إسرائيل.

وأكد زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان أنه “لا يمكن التغاضي عن القصف الإيراني بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ ويجب الرد عليه فورا”.