إسرائيل تواصل قتل منتظري المساعدات في غزة.. 24 شهيدًا وعشرات الإصابات (فيديو)

استشهد 24 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في مدينة غزة، وتجمعات للمواطنين من منتظري المساعدات.

انتشال شهداء

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طواقم الإنقاذ والدفاع المدني انتشلت خمسة شهداء من تحت أنقاض منزل جرى قصفه في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، حيث جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي، إضافة إلى عدد من الجرحى.

ونقلت عن مصادر طبية في مستشفى العودة بالنصيرات، أن المستشفى استقبل 19 شهيدًا و146 إصابة، جراء قصف استهدف مئات المواطنين المحتشدين للحصول على مساعدات إغاثية على شارع صلاح الدين، جنوب وادي غزة.

استهداف بالمسيرات والقذائف المدفعية

وأوضحت المصادر أن من بين المصابين 62 إصابة وُصفت بالخطيرة، تم تحويلها إلى مستشفيات المحافظة الوسطى لتلقي العلاج اللازم.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أن طواقم الدفاع المدني نقلت شهداء وأكثر من 150 إصابة، إثر إطلاق النار والقصف المدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه آلاف المواطنين من منتظري المساعدات قرب مركز للمساعدات الأمريكية في نتساريم وجسر وادي غزة” إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

الشهداء الجوعى

وقال أحد الشهود إن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص والقذائف المدفعية بالتزامن مع إطلاق النار من طائرات مسيرة إسرائيلية باتجاه آلاف المواطنين منتظري المساعدات عندما اقتربوا من مفترق نتساريم قرب جسر وادي غزة” ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين.