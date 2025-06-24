إسرائيل تواصل قتل منتظري المساعدات في غزة.. 24 شهيدا وعشرات الإصابات (فيديو)

استشهد 24 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، صباح اليوم الثلاثاء، بسلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في مدينة غزة، وتجمعات لمواطنين كانوا ينتظرون المساعدات.

انتشال شهداء

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طواقم الإنقاذ والدفاع المدني انتشلت خمسة شهداء من تحت أنقاض منزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي هم وعدد من الجرحى.

ونقلت عن مصادر طبية في مستشفى العودة بالنصيرات، أن المستشفى استقبل 19 شهيدا و146 مصابا، جراء قصف استهدف مئات المواطنين المحتشدين للحصول على مساعدات إغاثية على شارع صلاح الدين، جنوب وادي غزة.

استهداف بالمسيّرات والقذائف المدفعية

وأوضحت المصادر أن من بين المصابين 62 وُصفت إصاباتهم بأنها خطيرة، وتم تحويلهم إلى مستشفيات المحافظة الوسطى لتلقي العلاج اللازم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أن طواقم الدفاع المدني نقلت شهداء وأكثر من 150 مصابا، إثر إطلاق نار وقصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه آلاف المواطنين من منتظري المساعدات قرب مركز للمساعدات الأمريكية في نتساريم وجسر وادي غزة، إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

الشهداء الجوعى

وقال أحد الشهود إن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص والقذائف المدفعية بالتزامن مع إطلاق النار من طائرات مسيّرة إسرائيلية على آلاف المواطنين المنتظرين للمساعدات عندما اقتربوا من مفترق نتساريم قرب جسر وادي غزة، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.