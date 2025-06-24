إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل صادمة عن القصف الإيراني لبئر السبع قبل سريان وقف إطلاق النار

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل جديدة عن الضربة الصاروخية الإيرانية التي أصابت مبنى سكنيًّا في مدينة بئر السبع، مؤكدة أنها أسفرت عن سقوط 4 قتلى وإصابة العشرات، رغم تحصنهم في الملاجئ.

وبحسب خبراء المتفجرات في المنطقة الجنوبية، فإن الصاروخ الذي أُطلق باتجاه المدينة كان يحمل ما بين 300 و500 كيلوغرام من المواد المتفجرة، وأصاب المبنى بشكل مباشر بين الطابقين الخامس والسادس، مما أدى إلى انهيار أحد الطوابق وحدوث أضرار جسيمة في البنية الهيكلية.

تحقيقات أولية

وأظهرت نتائج التحقيق الأولي أن القتلى الأربعة كانوا داخل شقتين متجاورتين استخدمتا ملجأين لحظة سقوط الصاروخ، مما يثير تساؤلات حول فاعلية التحصينات في وجه الضربات المتطورة.

ومن جهته، أعلن نائب مدير مستشفى سوروكا في بئر السبع، أن المستشفى استقبل حتى الآن نحو 40 مصابًا، اثنان منهم في حالة متوسطة، بينما يعاني الباقون من إصابات طفيفة، مع استمرار الطواقم الطبية في معالجة الحالات الطارئة.

وصباح الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 6 ساعات تقريبا من لحظة إعلانه.