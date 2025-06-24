المقاومة الفلسطينية تعلن عن عمليات جديدة ضد الاحتلال جنوبي غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) وسرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، الثلاثاء، تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة في قطاع غزة، وذلك في سلسلة بيانات منفصلة.

وأفادت القسام باستهداف دبابة إسرائيلية من طراز “ميركافا” بعبوة من نوع “شواظ” وقذيفة “الياسين 105″، وذلك في منطقة “الترخيص القديم” جنوب مدينة خان يونس.

وفي عملية أخرى بالمنطقة ذاتها، نفذ مقاتلوا القسام كمينا مركبا استهدف قوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المنازل، حيث جرى قصف المبنى بقذيفتي “الياسين 105″ و”آر بي جي” مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود، تلاه استهداف مباشر بالأسلحة الرشاشة لإحكام السيطرة النارية على الموقع، حسب بيان القسام.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس إطلاق قذائف الهاون على تجمعات لجنود الاحتلال داخل محاضن الآليات في محيط صالة المهند وشارع البداو بمنطقة السطر الغربي شمال خان يونس.

وأكدت السرايا في بيانها أن عددا من قذائف الهاون سقطت وسط الجنود في المحاضن العسكرية، مما استدعى تحركا عاجلا للآليات الإسرائيلية وإسنادا جويا من الطيران المروحي لإجلاء القتلى والجرحى من المكان المستهدَف.

وفي عملية نوعية أخرى، أفادت سرايا القدس بأن وحدة هندسية تابعة لها تمكنت من تفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة برميلية شديدة الانفجار، جرى زرعها سابقا قرب مسجد الكتيبة وسط مدينة خان يونس، مؤكدين تدمير الآلية بشكل مباشر.

عمليات قنص وتفجير ناقلة جنود

يأتي ذلك في حين بثت كتائب القسام، في وقت سابق الثلاثاء، مشاهد لعدد من العمليات العسكرية، بالتعاون مع سرايا القدس، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور شرق مدينة خان يونس.

وأظهرت المشاهد المصورة كمائن عدة واستهدافات مباشرة لجنود وآليات إسرائيلية، في مناطق التوغل تحديدا في محيط بلدة عبسان الكبيرة ومنطقة السناطي شرق خان يونس، وهي مناطق تشهد منذ أيام مواجهات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.