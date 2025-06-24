المنصف المرزوقي يعلق على الحكم بسجنه 22 عاما (فيديو)

ندَّد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي بالحكم الغيابي الصادر بحقه بالسجن 22 عاما بتهم متعلقة بالإرهاب، معتبرا أنه يأتي في سياق حملة “قمع سياسية ممنهجة” تستهدف المعارضين والفاعلين السياسيين في تونس، في ظل ما وصفه بـ”غياب تام لأبسط معايير العدالة”.

وفي تصريحات خاصة للجزيرة مباشر، قال المرزوقي إن الحكم الأخير الصادر عن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، مساء الجمعة، يُعَد الثالث من نوعه، بعد حكمين سابقين بالسجن 8 و4 سنوات، ليصل إجمالي الأحكام الغيابية الصادرة ضده إلى 34 عاما.

رسالة تهديد وانتقام

ورأى المرزوقي أن هذه الأحكام تأتي ضمن سلسلة من المحاكمات السياسية التي طالت طيفا واسعا من الشخصيات المعارضة، بينهم قادة أحزاب وناشطون، مؤكدا أن “معظم مكونات الطيف السياسي التونسي تقبع اليوم خلف القضبان”، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الحملة هو بث “رسالة تخويف وتهديد وانتقام” من كل من يرفض السير في نهج السلطة الحالية.

وأشار الرئيس الأسبق إلى أن القضية الأخيرة لم تقتصر عليه فقط، بل شملت 4 شخصيات سياسية أخرى، هم: عماد الدائمي، ومستشاره السابق عبد الرزاق الكيلاني، وعميد المحامين السابق عبد الناصر نايت ليمان، وعادل الماجري.

وأكد أن المحاكمات تجري ضمن “حملة شاملة ضد الطبقة السياسية”، وهي محاكمات “فاقدة لأي شرعية قانونية أو سياسية”.

ديكور العدالة وكاريكاتير الدولة

وفي تقييمه للتحول الذي طرأ على القضاء التونسي، قال المرزوقي إن تونس شهدت في عهدَي بورقيبة وبن علي محاكمات ذات طابع شكلي، إذ كانت تُجرى “ضمن حد أدنى من المسرحيات القضائية”، على حد وصفه، وكان المتهمون يحضرون الجلسات مع محاميهم وعائلاتهم، رغم أن الأحكام كانت معروفة سلفا.

أما اليوم، فأكد أن حتى هذا “الديكور” قد اختفى، حيث تُجرى المحاكمات في غرف مغلقة، دون حضور المتهمين أو هيئة الدفاع، واصفا هذا التحول بـ”كاريكاتير القضاء”، الذي يعكس بدوره صورة “دولة تُحكم بكاريكاتير رئيس”، وفق تعبيره.

دعوة إلى استعادة الثورة

واختتم المرزوقي تصريحاته بالتعبير عن ثقته بأن الشعب التونسي سيجد طريقه لاستعادة دولة القانون والمؤسسات، مؤكدا أن “هذه المرحلة المهينة من تاريخ تونس” لن تدوم، وأن صمود الشعب الفلسطيني في غزة يمنح الشعوب المقهورة ومنها تونس قوة الاستلهام والإرادة.

وقال “أنا واثق أن الأمر مسألة وقت. شعبنا الذي يتابع صمود أهل غزة، سيجد في هذه المعركة الملهمة طاقة جديدة لاستعادة كرامته وبناء مستقبله بيده”.

وكانت المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب قد أصدرت، يوم الجمعة، حكما غيابيا بالسجن 22 عاما مع النفاذ العاجل بحق المرزوقي وعدد من معاونيه، في قضايا وصفتها السلطات بأنها تتعلق بأنشطة مصنفة ضمن “الإرهاب”، بينما تَعُدها المعارضة محاكمات سياسية تهدف إلى إسكات الأصوات المناهضة للرئيس قيس سعيّد.