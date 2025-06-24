بزشكيان في رسالة إلى الشعب الإيراني: أسقطنا وهم الكيان الذي لا يُقهر

عقب إعلان وقف إطلاق النار وانتهاء المواجهات العسكرية المباشرة بين إيران وإسرائيل، وجَّه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رسالة إلى الشعب الإيراني، مساء الثلاثاء، وصف فيها ما تحقق خلال الأيام الماضية بـ”الانتصار العظيم الذي سُجّل باسم الأمة الإيرانية”، مؤكدا أن “العدو المعتدي تلقى عقابا قاسيا وتاريخيا، رغم حجم التضحيات والخسائر المؤلمة”.

وفي رسالته المكتوبة التي نشرتها وكالة تسنيم الإيرانية، حمَّل الرئيس الإيراني “الكيان الصهيوني مسؤولية بدء الحرب”، قائلا “العدوان فُرض علينا بسبب مغامرات العدو وإشعاله للحرب”، مشيرا إلى أن العالم بأسره “شاهد خلال 12 يوما عظمة إيران المدعومة بشعبها”، مؤكدا أن النهاية لم تُكتب على طاولة التفاوض، بل “برغبة الإيرانيين وإرادتهم”.

وأوضح أن العدوان تزامن مع مساعٍ دبلوماسية إيرانية كانت تهدف إلى تبديد سوء الفهم، لكن “الطرف الآخر اختار الخيانة والعدوان أثناء المفاوضات”، مضيفا أن حجم الرد الإيراني والنتائج التي لحقت بالعدو “تفوق التصور” رغم التعتيم الإعلامي.

إسقاط “وهم الكيان الذي لا يُقهر”

وأكد بزشكيان أن الحرب، رغم كلفتها الباهظة على إيران من حيث الأرواح والبنى التحتية، فإنها في المقابل أسقطت “وهم الكيان الذي لا يُقهر”، وعرَّت “فشل العدو” في تحقيق أهدافه، بما فيها تدمير المنشآت الحيوية وزعزعة الاستقرار الداخلي.

وقال “اليوم، سقطت هيبة العدو في عيون العالم، وتضررت منشآت ومراكز استراتيجية في عمق الجغرافيا المحتلة”، مضيفا أن الحرب وجهت رسالة واضحة إلى القوى الدولية مفادها أن “كلفة المغامرة ضد إيران كبيرة وثقيلة”.

رسائل إلى المنطقة والعالم

وفي ختام رسالته، وجَّه بزشكيان رسالة إلى دول الجوار والمنطقة، مؤكدا أن إيران “مؤمنة بالتعايش والاستقرار”، وأن قوتها الدفاعية موجهة لخدمة السلام والمحبة بين الشعوب، مشددا على أن “إثارة الفتن والانقسامات لن تمر”، وأن “حكمة شعوب المنطقة قادرة على إفشال نيات الأعداء”.