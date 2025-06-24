ترامب: لست راضيا حقا عن إسرائيل (فيديو)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء أن سلاح الجو الإسرائيلي دمّر منظومة رادار قرب طهران “ردًّا على انتهاكات إيران”، وفق زعمه.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وسائل إعلام إيرانية، بينها صحيفتا “اعتماد” و”هام ميهان”، وقوع انفجارات في شمال إيران بعد ظهر الثلاثاء.

يأتي ذك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن إسرائيل لن تهاجم إيران، مضيفا أن “جميع الطائرات ستعود أدراجها”.

وانتقد ترامب إسرائيل بشدة بسبب ردها العسكري عقب وقف إطلاق النار مع إيران واتهم الجانبين بخرق الاتفاق الذي أعلنه قبل ساعات فقط.

وقال ترامب، اليوم الثلاثاء، في منشور على منصة “تروث سوشيال” التي يمتلكها: “جميع الطائرات ستعود أدراجها، وستُلوح لإيران بشكل ودي. لن يُصاب أحد بأذى، فوقف إطلاق النار سارٍ”.

وكتب ترامب في منشوره، بعد وقت قصير من مغادرته البيت الأبيض لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي بهولندا، “إسرائيل، لا تلقي هذه القنابل. إن فعلت ذلك، فسيكون انتهاكا جسيما. أعيدوا طياريكم إلى أماكنهم فورا”.

ترامب: على إسرائيل ألا تلقي القنابل

وقال ترامب للصحفيين “لست راضيا عن إسرائيل وإيران”، مضيفا “لست راضيا عن إيران أيضا لكنني حقا لست راضيا عن إسرائيل”، مشيرا إلى أن البلدين انتهكا وقف إطلاق النار.

وتابع “على إسرائيل ألا تلقي القنابل وإن فعلت فسيكون ذلك انتهاكا جسيما”.

وأضاف مخاطبا إسرائيل “أعيدوا طياريكم إلى الديار فورا”.

ومضى قائلا “يجب أن أجعل إسرائيل تهدأ حاليا. بمجرد أن توصلنا إلى الاتفاق، خرجت إسرائيل وألقت حزمة من القنابل لم أرَ مثلها من قبل وهي أكبر حزمة رأيناها”.

وأوضح ترامب أن “إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار” الذي أعلنه اليوم الثلاثاء، وأضاف “لدينا في الأساس دولتان تتقاتلان منذ فترة طويلة وبشدة لدرجة أنهما لا تعرفان ما تفعلانه”.

وتابع ترامب “طيارو قاذفات بي 2 نفذوا مهمة تدمير المنشآت النووية الإيرانية بنجاح”، مؤكدا أن “قدرات إيران النووية انتهت ولن تعيد بناء برنامجها النووي أبدا”.

مكالمة بين ترامب ونتنياهو

وأفاد مراسل لموقع أكسيوس، في منشور على إكس اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن ترامب اتصل بنتنياهو وطلب منه عدم مهاجمة إيران، وفق ما نقلته رويترز.

وأضاف مراسل أكسيوس أن نتنياهو أبلغ ترامب أنه غير قادر على إلغاء الهجوم، وأنه ضروري لأن إيران انتهكت وقف إطلاق النار. وأشار إلى أنه سيتم تقليص حجم الهجوم بشكل كبير، ولن يصيب عددا كبيرا من الأهداف، وإنما سيستهدف هدفا واحدا فقط.

الحرس الثوري: أطلقنا آخر موجة صواريخ

وعلى الجانب الآخر قال الحرس الثوري الإيراني في بيان نقلته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الثلاثاء إنه أطلق آخر موجة من الصواريخ على إسرائيل قبل دقائق من سريان وقف إطلاق النار ردا على الغارات الإسرائيلية.

ونقلت الوكالة عن الحرس الثوري قوله إنه أطلق 14 صاروخا على مراكز عسكرية في إسرائيل، وإن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل رصد تحركات العدو “بعيون مفتوحة ويقظة”.

وفي السياق ذاته نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادرها أن الرد الإسرائيلي المتوقع على الصواريخ الإيرانية “سيكون محسوبا وسينفذ بطريقة يمكن تقبلها من ترامب”.

تهديدات كاتس بالرد

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء نقلت رويترز عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه أمر برد عسكري قوي على ما قال إنه “انتهاك إيران لوقف إطلاق النار”.

وأضاف “في ظل انتهاك إيران الصارخ لوقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس الولايات المتحدة بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل. وتماشيا مع سياسة الحكومة الإسرائيلية بالرد بقوة على أي خرق، أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بمواصلة عمليات مكثفة بشدة تستهدف أصول النظام والبنية التحتية للإرهاب في طهران”.

وكان نتنياهو قد قال في بيان نشره مكتبه اليوم الثلاثاء إن إسرائيل وافقت على اقتراح ترامب وقف إطلاق النار مع إيران “بعد أن حققت هدفها بإزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني”.