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تعرَّف على خسائر إسرائيل البشرية والمادية جراء الحرب مع إيران

BEER SHEVA, ISRAEL - JUNE 24: Emergency and rescue responders recover human remains from the rubble of a building after a ballistic missile fired from Iran strike a building at the city on June 24, 2025 in Beer Sheva, Israel. Iran and Israel have continued to exchange aerial attacks in the days after the United States joined the war and bombed several Iranian nuclear sites. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
الدفاع المدني الإسرائيلي يتفقد آثار الدمار بأحد المباني في إسرائيل (غيتي)
24/6/2025-|آخر تحديث: 09:27 PM (توقيت مكة)

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها إسرائيل منذ بدء الحرب مع إيران، مشيرة إلى أن الأضرار تركزت في البنية التحتية المدنية والمرافق الاستراتيجية.

ووفقا للتقديرات، فإن تكلفة الأضرار الناجمة منذ انطلاق عملية “الأسد الناهض” بلغت ما بين 4.5 و5 مليارات شيكل (1.2 إلى 1.35 مليار دولار)، وذلك نتيجة الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمناطق المدنية والمنشآت جراء مئات الصواريخ والمسيَّرات الإيرانية التي استهدفت عمق الأراضي الإسرائيلية.

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خسائر بشرية وآلاف المشردين

وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن عدد القتلى الإسرائيليين جراء الهجمات الإيرانية الأخيرة بلغ 28 شخصا، بينما أصيب نحو 3430 بجروح متفاوتة.

كما فقد نحو 11000 شخص مساكنهم نتيجة الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية، لا سيما في مناطق الجنوب ومحيط تل أبيب، وتقدَّم نحو 38700 شخص بشكاوى رسمية للحصول على تعويضات مالية جراء تضرر ممتلكاتهم أو مصادر دخلهم.

وسجلت إسرائيل 547 صاروخا و1150 طائرة مسيَّرة هجومية أُطلقت من إيران، وسقط 63 صاروخا ومسيَّرة داخل الأراضي الإسرائيلية دون اعتراضها.

دمار واسع في تل أبيب جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية
دمار واسع في تل أبيب جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية (غيتي)

منشآت استراتيجية تضررت

وبحسب ما سُمح بنشره من السلطات الإسرائيلية، فقد طالت الهجمات عددا من المنشآت الحيوية والاستراتيجية، من بينها: منشآت تابعة لشركة مصافي النفط في مدينة حيفا، موقع تابع لمعهد وايزمان للعلوم قرب تل أبيب، منشأة رئيسية لشركة الكهرباء في مدينة أسدود جنوبي البلاد.

المصدر: الجزيرة مباشر

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