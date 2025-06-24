تعرَّف على خسائر إسرائيل البشرية والمادية جراء الحرب مع إيران

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها إسرائيل منذ بدء الحرب مع إيران، مشيرة إلى أن الأضرار تركزت في البنية التحتية المدنية والمرافق الاستراتيجية.

ووفقا للتقديرات، فإن تكلفة الأضرار الناجمة منذ انطلاق عملية “الأسد الناهض” بلغت ما بين 4.5 و5 مليارات شيكل (1.2 إلى 1.35 مليار دولار)، وذلك نتيجة الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمناطق المدنية والمنشآت جراء مئات الصواريخ والمسيَّرات الإيرانية التي استهدفت عمق الأراضي الإسرائيلية.

خسائر بشرية وآلاف المشردين

وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن عدد القتلى الإسرائيليين جراء الهجمات الإيرانية الأخيرة بلغ 28 شخصا، بينما أصيب نحو 3430 بجروح متفاوتة.

كما فقد نحو 11000 شخص مساكنهم نتيجة الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية، لا سيما في مناطق الجنوب ومحيط تل أبيب، وتقدَّم نحو 38700 شخص بشكاوى رسمية للحصول على تعويضات مالية جراء تضرر ممتلكاتهم أو مصادر دخلهم.

وسجلت إسرائيل 547 صاروخا و1150 طائرة مسيَّرة هجومية أُطلقت من إيران، وسقط 63 صاروخا ومسيَّرة داخل الأراضي الإسرائيلية دون اعتراضها.

منشآت استراتيجية تضررت

وبحسب ما سُمح بنشره من السلطات الإسرائيلية، فقد طالت الهجمات عددا من المنشآت الحيوية والاستراتيجية، من بينها: منشآت تابعة لشركة مصافي النفط في مدينة حيفا، موقع تابع لمعهد وايزمان للعلوم قرب تل أبيب، منشأة رئيسية لشركة الكهرباء في مدينة أسدود جنوبي البلاد.