رئيس وزراء قطر: آن الأوان للعالم أن يقف لوضع حد لتصرفات إسرائيل ووقف العدوان على غزة (فيديو)

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مواصلة الجهود مع مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال خلال مؤتمرصحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الثلاثاء بالدوحة “هدفنا أن نصل لوقف الحرب ورفع الظلم عن إخواننا في غزة”.

وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري “آن الأوان للعالم أن يقف وقفة واحدة لوضع حد لتصرفات إسرائيل ووقف العدوان على غزة“.

الهجوم الإيراني

وعن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد في قطر مساء أمس، قال رئيس الوزراء القطري، إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عبّر عن أسفه من الهجوم على قاعدة العديد خلال اتصال مع أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأدان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني هجوم إيران على بلاده وقال إنه تصرف غير مقبول. وأضاف ” كان هناك اعتداء على سيادة دولة قطر وقصف للحرس الثوري الإيراني على قاعدة العديد، وندين ذلك بأشد العبارات”.

وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري “قلنا لإيران إننا لم نتوقع منها مثل هذا الاعتداء”. وأشار إلى أن بلاده ستتعامل مع الأمر بحكمة. وأضاف “المس بسيادة قطر غير مقبول وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية”.

إشادة بالقوات المسلحة

وأشاد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، بالقوات المسلحة القطرية. وقال إنها أثبتت للجميع قدرة قطر على الدفاع عن نفسها ومواطنيها ومقيميها. وقال “دفاعاتنا الجوية تصدت لكافة الصواريخ التي أطلقت على قاعدة العديد ما عدا صاروخ واحد سقط في منطقة خالية”.

ترحيب بإعلان ترامب

وخلال المؤتمر الصحفي، رحب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بإعلان الرئيس ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وقال “واشنطن طلبت منا التواصل مع إيران لمعرفة مدى انفتاحها على وقف إطلاق النار”.

وقال رئيس الوزراء القطري، إن دولة قطر تؤثر دائما الدبلوماسية والحكمة وتغلب المصلحة العامة للمنطقة، وإن الاعتداءات السافرة لإسرائيل على دول في المنطقة من بينها إيران تولد عدم الاستقرار وقد تقود المنطقة إلى وضع أصعب من ذلك”.

العلاقات مع لبنان

وفي مجال العلاقات مع لبنان، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، إنه ناقش مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الدعم والتعاون في ملف النقل والملاحة الجوية. وأدان الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وقال إن المس بسيادة لبنان أمر مرفوض.

من جانبه قال رئيس وزراء لبنان، إن بلاده تمكنت من منع جرّ لبنان إلى حرب جديدة أو توريطه في النزاع الدائر. وأضاف “نسعى لحشد كل الدعم العربي والدولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب من المواقع اللبنانية التي تحتلها”.

وقال سلام “نسعى لشرق أوسط خال من الأسلحة النووية” مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي على إيران يمثل انتهاكا لسيادتها وللقانون الدولي.

وأكد نواف سلام، أن الأمن في لبنان لن يستتب، ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من المواقع اللبنانية التي تحتلها.

وقال رئيس الوزراء اللبناني “نشكر لقطردعمها لدولة لبنان ولا سيما للجيش اللبناني”.