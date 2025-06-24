شاهد: عمليات قنص وتفجير ناقلة جنود واستهدافات مباشرة لقوات الاحتلال في غزة

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لعدد من العمليات العسكرية، بالتعاون مع سرايا القدس، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك ضمن سلسلة عمليات “حجارة داود”.

وتُظهر المشاهد المصورة التي بثتها قناة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، كمائن عدة واستهدافات مباشرة لجنود وآليات إسرائيلية، في مناطق التوغل تحديدا في محيط بلدة عبسان الكبيرة ومنطقة السناطي شرق خان يونس، وهي مناطق تشهد منذ أيام مواجهات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

عملية قنص مزدوجة في السناطي

في إحدى العمليات التي وثقتها عدسات القسام بتاريخ 18 يونيو/حزيران الجاري، نُفذت عملية قنص دقيقة بالاشتراك مع سرايا القدس في منطقة السناطي، أسفرت عن مقتل رقيب أول في وحدة “الهندسة” التابعة لقوات الاحتلال، وفق ما أوردته القسام.

كما وثقت مشاهد أخرى في المحور ذاته عملية قنص إضافية استهدفت جنديا إسرائيليا، وأدَّت إلى إصابة جنديين آخرين، مما استدعى هبوط مروحية عسكرية إسرائيلية لنقل المصابين.

تفجير ناقلة جند بعبوة ناسفة

وفي مشهد آخر يعود إلى 16 يونيو الجاري، أظهرت اللقطات تفجير ناقلة جند إسرائيلية بعبوة ناسفة في منطقة عبسان الكبيرة، في عملية مشتركة جديدة بين القسام وسرايا القدس. وأسفرت العملية عن وقوع إصابات مباشرة في صفوف الجنود بين قتيل وجريح.

استهداف مبنى يتحصن به جنود الاحتلال

وفي عملية نوعية بتاريخ 15 يونيو، استهدفت المقاومة مبنىً تتحصن فيه قوة إسرائيلية مؤلفة من 11 جنديا في منطقة القديحات شرقي خان يونس، باستخدام قذيفة “تي بي جي” مضادة للتحصينات وقذيفة أفراد. وأكدت كتائب القسام أن العملية أوقعت إصابات مباشرة بين صفوف القوة المتحصنة بين قتلى وجرحى.

ووصفت كتائب القسام هذه العمليات بأنها جزء من سلسلة “حجارة داود”، مشيرة إلى أن مقاتليها يواصلون استنزاف قوات الاحتلال المتوغلة في محاور شرق خان يونس، من خلال الكمائن المحكمة والاستهدافات المباشرة التي تُنفذ بناء على رصد ميداني دقيق وتحركات محسوبة.