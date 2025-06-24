استهدفوا بصاروخين.. استشهاد 3 أشخاص بغارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان (فيديو)

استشهد ثلاثة أشخاص صباح اليوم الثلاثاء جراء ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، في وقت سابق بوقوع غارة بصاروخين من مسيرة اسرائيلية على سيارة في منطقة كفردجال في قضاء النبطية بجنوب لبنان.

غارة بطائرة مسيّرة

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن مركز عمليات طوارئ وزارة الصحة اللبنانية أن “3 أشخاص قتلوا جراء غارة شنتها مسيّرة للعدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة كفردجال قضاء النبطية”.

وقالت الوكالة إن “مسيّرة معادية أغارت بصاروخين قبل قليل على سيارة على طريق كفر دجال، مما أدى إلى اشتعالها”، مشيرة إلى أن “المسيّرات المعادية تحلق في أجواء النبطية منذ الصباح”.

عدوان إسرائيلي على لبنان

ويوم الخميس، قتل الجيش الإسرائيلي 3 أشخاص بغارتين جويتين استهدفتا بلدة حولا بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية، ودراجة نارية ببلدة كفرجوز في نفس المحافظة.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان، تحول في 23 سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب واسعة. ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل آلافا من الخروقات، خلّفت شهداء وجرحى.