غزة.. 25 شهيدا قرب مركز توزيع مساعدات أمريكي وحماس تدعو إلى تحرك عاجل (فيديو)

استشهد 25 فلسطينيا وأصيب العشرات، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار على المواطنين في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح بالقرب من نقطة المساعدات الأمريكية.

وذكرت مصادر للجزيرة مباشر، أن أغلب الإصابات وسط المواطنين هي إصابات خطرة في الرأس والصدر، وتم نقلهم إلى مستشفى الصليب الأحمر غرب مدينة رفح.

وكان 24 فلسطينيا على الأقل قد استشهدوا، وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في مدينة غزة، وتجمعات للفلسطينيين من منتظري المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة، وسط القطاع.

من جانبها دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان اليوم الثلاثاء، إلى تحرك أممي وعربي وإسلامي شامل والضغط لوقف حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت “لا تزال المجازر اليومية حول نقاط التحكّم الأمريكي الصهيوني بالمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، متواصلة وتُجسِّد جريمة من أبشع الجرائم التي عرفها العصر الحديث، باستدراج الأبرياء المجوّعين إلى كمائن للقتل والموت، قبل فتح النار عليهم”.

In #Gaza, children are starving.

In May alone, over 5,000 children were treated for acute malnutrition.

This represents a nearly 50% increase compared to April and a 150% increase compared to February.

Immediate humanitarian access is essential. The siege must be lifted. pic.twitter.com/8a1Vc9fjZh

— UNRWA (@UNRWA) June 24, 2025