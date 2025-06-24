قطر تستدعي السفير الإيراني وتدعو إلى العودة الفورية للحوار

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، استدعاء السفير الإيراني في الدوحة، وذلك لتجديد إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف أراضيها، ولانتهاك المجال الجوي القطري، مؤكدة أن هذا التصرف يمثل خرقًا واضحًا لسيادة الدولة.

وأوضحت الخارجية القطرية أن انتهاك إيران لسيادة دولة قطر، يتنافى مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين، مشيرة إلى أن مثل هذا السلوك يقوض أسس الثقة ويهدد استقرار المنطقة.

وأكدت الوزارة في بيانها على ضرورة العودة الفورية إلى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل الخلافات، داعية إلى تجنب التصعيد واعتماد الوسائل السلمية خيارا وحيدا لمعالجة الأزمات الراهنة.

الخارجية تستدعي السفير الإيراني وتجدد إدانة قطر الشديدة لانتهاك سيادتها ومجالها الجوي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ndo7Q31nuR — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 24, 2025

وكانت قطر قد وجهت، في وقت سابق، اليوم، رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أدانت خلالها هجوم إيران الصاروخي على قاعدة العديد على أراضيها واعتبرته “تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليمي”.

ومساء الاثنين، أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني بدء عملية عسكرية تحت اسم “بشائر الفتح”، استهدفت بصواريخ قاعدة “العديد” بقطر، ردا على استهداف الولايات المتحدة فجر الأحد منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان.