ماذا قال مدرب الأهلي خوسيه ريبيرو بعد التعادل أمام بورتو والخروج من كأس العالم للأندية؟

قال الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي المصري إن فريقه قدَّم مباراة جيدة ‏للغاية أمام بورتو البرتغالي، خلال التعادل 4-4 في ختام مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية لكرة القدم اليوم الثلاثاء، وأشاد بالحضور الجماهيري الذي وصفه بالمذهل.

وأضاف ريبيرو لموقع النادي على الإنترنت عقب المباراة “حاولنا السيطرة على مجريات اللعب أمام بورتو، وأتيح لنا العديد من ‏الفرص التي كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا. بشكل عام، تعرَّض الفريقان للإجهاد الشديد ‏بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون خلال المباراة”.

وأوضح المدرب الإسباني أن الأهلي أظهر قدراته في المباراة الختامية بدور المجموعات، وقدَّم ‏مباراة قوية أمام بورتو. وأشاد ريبيرو بجماهير الأهلي، وأكد أن الفريق خاض مبارياته وكأنه في القاهرة بسبب ‏الحضور الجماهيري الكبير الذي وصفه بـ”المذهل”.

وأضاف “دور الجماهير كان كبيرا في إشعال حماس اللاعبين ‏لا سيما أمام بورتو”.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة ريبيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يوما بعد الخروج من البطولة، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد.

الجهاز الفني يمنح لاعبي الأهلي راحة 🔴🦅 pic.twitter.com/skwJ1Qwifb — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) June 24, 2025

وقال وسام أبو علي، صاحب ثلاثية الأهلي وحائز جائزة أفضل لاعب في المباراة، إنه يشعر بالحزن الشديد بعد الخروج من كأس العالم للأندية.

وأوضح أن الفريق قدَّم مباراة كبيرة، وحصل على العديد من الفرص التي كان يجب تسجيلها، وهو ما حدث خلال مباراة إنتر ميامي ‏التي تعادل خلالها الأهلي في افتتاح البطولة.‏

رجل مباراة اليوم لاعبنا وسام أبو علي 😍👏 pic.twitter.com/vi9V1VaOJY — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) June 24, 2025

وأضاف المهاجم الفلسطيني “كأس العالم للأندية بطولة كبيرة، والتفاصيل الصغيرة لها دور مهم للغاية في حسم المباريات”.

واعتذر محمد مجدي “أفشة” للجماهير عقب الخروج من البطولة، قائلا “نعتذر للجماهير عن عدم التأهل. حضور جماهير الأهلي في المباريات في أمريكا ليس غريبا، لا سيما أن اللاعبين اعتادوا على أن جماهيرهم دائما السند والداعم الكبير لهم”.