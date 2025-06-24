ما هو اليورانيوم المخصب؟ وما درجته التي تجعله سلاحا نوويا؟ (فيديو)

في ظل التصعيد الدولي بشأن برنامج إيران النووي، وسعي الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تعطيله بكل الوسائل، تزايدت التساؤلات عن ماهية اليورانيوم المخصب، وما الذي يجعل تخصيبه يشكل تهديدا نوويا حقيقيا؟ وهل يمكن أن يصل فعلا إلى الاستخدام العسكري؟

في هذا السياق، استطلعت الجزيرة مباشر رأي الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق في مصر، الذي قدَّم شرحا مبسطا لطبيعة اليورانيوم ودرجات تخصيبه، بدءا من استخدامه المدني وحتى مستويات التصنيع العسكري.

اليورانيوم وأنواعه

بحسب عبد النبي، فإن اليورانيوم الطبيعي يحتوي على ثلاثة نظائر مشعة:

يورانيوم 238: الأكثر وفرة.

يورانيوم 235: النادر جدا، ونسبته لا تتجاوز 0.7% في الطبيعة.

يورانيوم 234: نسبة ضئيلة جدا.

والتخصيب هو رفع نسبة نظير اليورانيوم 235، الذي يمتلك القابلية للانشطار النووي، وذلك عن طريق فصله عن يورانيوم 238.

فعند تسليط نيوترون بطيء على ذرة من اليورانيوم 235، تنشطر وينتج عنها طاقة هائلة ونواتج شديدة الإشعاع، وهي الآلية نفسها المستخدَمة في تشغيل المفاعلات النووية أو تفجير القنابل الذرية.

درجات التخصيب.. من مدني إلى عسكري

وأوضح عبد النبي أن تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20% يُعَد تخصيبا منخفضا، ويمكن استخدامه لأغراض طبية وصناعية وفي مفاعلات الأبحاث، لكن تجاوز هذه النسبة يضع المادة في خانة التخصيب المرتفع، مما يجعلها قابلة للاستخدام العسكري.

ويمكن من الناحية التقنية تصنيع قنبلة ذرية بتخصيب 20%، لكن حجمها سيكون كبيرا ومعقدا، ولا يناسب الصواريخ. ولهذا فإن الدول المصنعة للأسلحة النووية تذهب إلى تخصيب بنسبة 80% فأكثر.

وبلغت نسبة تخصيب اليورانيوم المستخدَم في قنبلتي هيروشيما وناغازاكي نحو 80%، أما اليوم، فتصل النسبة في الاستخدام العسكري إلى 93% أو أكثر.

وأشار عبد النبي إلى أن اليورانيوم المستخرَج من المناجم يُعالَج كيميائيا ليصل إلى ما يُعرف بـ”الكعكة الصفراء”، وهي مادة مسحوقية صفراء اللون تباع في الأسواق العالمية، وتُحدَّد أسعارها يوميا كما هو الحال مع النفط.

كيف يتم تخصيب اليورانيوم؟

تتم عمليات التخصيب عادة باستخدام:

أجهزة الطرد المركزي: وهي الطريقة التي تعتمد عليها إيران في موقعي نطنز وفوردو.

الليزر: وتستخدمها دول أخرى، من بينها إسرائيل.

الانتشار الغازي: تقنية تقليدية لكنها لا تزال مستخدَمة.

الاتفاقيات النووية والدول المالكة

وتطرَّق عبد النبي إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي وقّعت عليها 5 دول نووية رسمية، هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة.

في المقابل، هناك 4 دول تملك سلاحا نوويا لكنها لم توقّع على المعاهدة، وهي الهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل (التي لا تعترف رسميا بامتلاكها السلاح النووي).