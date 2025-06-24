مجلس الأمن القومي الإيراني: فرضنا وقف الحرب والعدو اضطر للاعتراف بالهزيمة

أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بيانًا أكد فيه أن طهران تمكنت من إجبار إسرائيل على وقف هجومها، مشددًا على أن إيران لا تزال في حالة تأهب قصوى ومستعدة للرد على أي اعتداء جديد.

وأوضح البيان أن “القوات المسلحة الإيرانية لبّت نداء القائد الأعلى للثورة الإسلامية، وردّت على الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية بشجاعة استثنائية”، حيث استهدفت الهجمات الأخيرة قاعدة العديد في قطر، وتلتها ضربات صاروخية مكثفة طالت مختلف المناطق المحتلة.

“وحدة الشعب أفشلت مخطط العدو”

وأشاد البيان بوحدة وتضامن الشعب الإيراني، واصفًا إياهما بأنهما عامل حاسم في “إفشال الاستراتيجية العدوانية للعدو”، مشيرًا إلى أن “هذا التلاحم مكّن القوات المسلحة من توظيف قدراتها المتراكمة خلال سنوات طويلة من الجهاد والمثابرة في مواجهة التصعيد العسكري الأخير”.

واعتبر المجلس أن النصر الذي تحقق هو “هبة إلهية نتيجة لتفهم الشعب، وحكمة القيادة، وشجاعة المجاهدين”، مؤكدًا أن “العدو اضطر في النهاية إلى الاعتراف بالهزيمة ووقف هجماته بشكل أحادي الجانب”.

واختتم البيان بالتأكيد على أن القوات المسلحة الإيرانية لن تضع أي ثقة في وعود “الأعداء”، مشددًا على أنها لا تزال “يدها على الزناد” وجاهزة لتوجيه رد قاطع ومؤلم على أي عمل عدائي جديد.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي أعلنه بنفسه سيكون “غير محدود وسيستمر إلى الأبد”.

وبعد ساعات من إعلان ترامب أعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على وقف إطلاق النار.