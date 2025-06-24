مصر للطيران وشركات أخرى تعلن استئناف رحلاتها في المنطقة بعد توقف مؤقت

أعلنت مجموعة من شركات الطيران استئناف رحلاتها بعد فترة توقف مؤقتة نتيجة التطورات الجارية في المنطقة وإغلاق المجال الجوي لعدة دول.

وقالت شركة مصر للطيران في بيان إعلامي اليوم الثلاثاء إنه “في ضوء المستجدات والأحداث الراهنة في المنطقة، تتابع الشركة عن كثب تطورات الأوضاع بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وسلطة الطيران المدني”.

وأضافت الشركة في بيانها، الذي نشر اليوم الثلاثاء على صفحتها على فيسبوك “مع بدء إعادة فتح عدد من المجالات الجوية تدريجيًّا، تعلن مصر للطيران عن استئناف تشغيل الرحلات الجوية التي تأثرت مؤقتًا خلال الفترة الماضية، وذلك وفقًا للجدول المعدّل الذي يتم تحديثه بشكل مستمر”.

وطلبت الشركة من عملائها “ضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران”.

خطوط طيران أخرى تستأنف رحلاتها

وفي السياق ذاته أعلنت شركة الطيران العماني استئناف جدول رحلاتها بشكل طبيعي، بعد إلغاء رحلات الليلة الماضية، بسبب التوتر في المنطقة.

وقالت شركة طيران الإمارات في منشور على منصة إكس إنها ستواصل تسيير الرحلات الجوية حسب الجدول الزمني باستخدام مسارات طيران بعيدة عن مناطق الصراع في المنطقة.

وأكدت مصادر طيران اليوم الثلاثاء استئناف باكستان الرحلات الجوية إلى منطقة الخليج عقب إعادة فتح المجال الجوي فوق قطر والكويت والبحرين.

وأعلنت دول في الخليج إغلاقا موقتا لمجالها الجوي أمس الاثنين، بعد إطلاق إيران صواريخ نحو قاعدة العديد في قطر، ردا على الضربات الأميركية التي طالت منشآتها النووية الأحد.

كما أفادت وسائل إعلام بأن سوريا تعيد فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية بعد إغلاق مؤقت بسبب التوتر في المنطقة.

وكانت شركات طيران أوروبية وأميركية وآسيوية قد أعلنت تعليق أو خفض عدد رحلاتها إلى الشرق الأوسط بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل والقصف الأمريكي لمنشآت نووية إيرانية.