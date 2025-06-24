الصحة العالمية: مقتل أكثر من 40 بينهم أطفال في هجوم على مستشفى بالسودان

كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (تيدروس أدهانوم) اليوم الثلاثاء أن أكثر من 40 شخصا، بينهم أطفال وعاملون في مجال الرعاية الصحية، قتلوا في هجوم على مستشفى في السودان مطلع الأسبوع.

وقال المسؤول الأممي على منصة إكس اليوم “هجوم مروّع آخر على قطاع الصحة في السودان، هذا الهجوم على مستشفى المجلد في غرب كردفان، أسفر عن مقتل أكثر من 40 مدنيًا، بينهم أطفال وعاملون في المجال الصحي، وإصابة العشرات”.

هجوم على مستشفى المُجلد

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “لا يسعنا إلا أن نرفع صوتنا عاليًا: يجب أن تتوقف الهجمات على قطاع الصحة في كل مكان! ليس هدفًا”.

ووقع هجوم يوم السبت على مستشفى المُجلد بولاية غرب كردفان بالقرب من خط المواجهة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (تيدروس أدهانوم) في تعليقه على الحادث، إلى وقف الهجمات على البنى التحتية الصحية وذلك دون أن يحدد هوية المسؤول عن الهجوم.

Another appalling attack on health in #Sudan, this one in the Al Mujlad Hospital in West Kordofan, causing over 40 civilian deaths, including of children and health workers, and dozens of injuries. We cannot say this louder: attacks on health must stop everywhere! #NotATarget — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 24, 2025

تحذير من “إبادة جماعية”

يأتي ذلك في وقت حذّرت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة الاثنين من أن خطر وقوع إبادة جماعية في الحرب الأهلية المدمرة في السودان لا يزال “مرتفعا جدا وسط استمرار الهجمات ذات الدوافع العرقية التي تشنّها قوات الدعم السريع“.

وقالت فرجينيا غامبا وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة بالإنابة للأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن منع الإبادة الجماعية إن “الطرفين ارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وأضافت، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “ما يقلق تفويضي بشكل خاص هو الهجمات المستمرة التي تستهدف مجموعات عرقية معينة، لا سيما في منطقتي دارفور وكردفان”.

هجمات بدوافع عرقية

وشددت على أن قوات الدعم السريع والميليشيات المسلحة المتحالفة معها تواصل شن هجمات بدوافع عرقية ضد قبائل (الزغاوة والمساليت والفور).

وحذّرت فرجينيا غامبا وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة بالإنابة للأمين العام أنطونيو غوتيريش من أن “خطر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في السودان لا يزال مرتفعا جدا”.

واندلعت الحرب في السودان منتصف إبريل/نيسان عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 13 مليونا فر منهم أربعة ملايين إلى الخارج، وأزمة إنسانية تعدّ الأسوأ في العالم وفق الأمم المتحدة.