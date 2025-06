الصحة العالمية: مقتل أكثر من 40 بينهم أطفال في هجوم على مستشفى بالسودان

كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (تيدروس أدهانوم) اليوم الثلاثاء أن أكثر من 40 شخصا، بينهم أطفال وعاملون في مجال الرعاية الصحية، قتلوا في هجوم على مستشفى في السودان مطلع الأسبوع.

وقال المسؤول الأممي على منصة إكس اليوم “هجوم مروّع آخر على قطاع الصحة في السودان، هذا الهجوم على مستشفى المجلد في غرب كردفان، أسفر عن مقتل أكثر من 40 مدنيًا، بينهم أطفال وعاملون في المجال الصحي، وإصابة العشرات”.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “لا يسعنا إلا أن نرفع صوتنا عاليًا: يجب أن تتوقف الهجمات على قطاع الصحة في كل مكان! ليس هدفًا”.

ووقع هجوم يوم السبت على مستشفى المُجلد بولاية غرب كردفان بالقرب من خط المواجهة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (تيدروس أدهانوم) في تعليقه على الحادث، إلى وقف الهجمات على البنى التحتية الصحية وذلك دون أن يحدد هوية المسؤول عن الهجوم.

