منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تكشف مصير البرنامج النووي بعد الهجمات الأمريكية (فيديو)

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن السلطات اتخذت مسبقًا تدابير لإعادة تشغيل القطاع النووي، مؤكدًا أن العمل جارٍ حاليًّا لتقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت خلال الهجمات الأخيرة.

وفي تصريحات بثها التلفزيون الإيراني، شدد إسلامي على أن خطط منظمة الطاقة الذرية استهدفت عدم السماح بأي توقف في مسار الصناعة النووية، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة مسبقًا كانت تهدف لضمان استمرارية الإنتاج والخدمات.

وأضاف رئيس المنظمة أن الفرق الفنية المختصة بدأت تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت، مضيفًا أن خطط إعادة الإحياء كانت جاهزة، وستُفعَّل بشكل متسارع لضمان بقاء النشاط النووي الإيراني دون تعطيل.

“الصناعة النووية مستمرة”

وبدوره، أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن الصناعة النووية في إيران راسخة الجذور ولا يمكن لأي جهة إيقافها أو اقتلاعها، رغم ما تواجهه من تحديات وهجمات.

وفي تصريح نقله التلفزيون الإيراني، شدد كمالوندي على أن “الصناعة النووية لن تتوقف”، مؤكدًا أن ما تمتلكه إيران من إمكانيات وقدرات متقدمة يجعل من الطبيعي استمرار نمو هذا القطاع الحيوي.

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة ضربات جوية على منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، وذلك عقب تقديم واشنطن دعمًا عسكريًّا واستخباريًّا ولوجستيًّا للهجمات الإسرائيلية على إيران.